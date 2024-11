Tulsi Gabbard abraçou uma série de teorias conspiratórias - ALEX EDELMAN / AFP

Publicado 13/11/2024 19:55

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, nomeou nesta quarta-feira (13) como diretora de inteligência nacional a ex-democrata Tulsi Gabbard, que se opôs ao apoio americano à Ucrânia e já se reuniu com o presidente da Síria, Bashar al Assad.



Trump disse que Gabbard, uma veterana e ex-candidata democrata à Casa Branca, contribuirá com "o espírito intrépido que definiu sua ilustre carreira".



Gabbard agradeceu a Trump "a oportunidade de servir como membro de seu gabinete para defender a segurança e a liberdade do povo americano".



A ex-congressista havaiana mudou de lado para apoiar Trump no início deste ano, e o ajudou no debate contra Kamala Harris.



Durante muito tempo, ela manteve opiniões isolacionistas sobre política externa e abraçou uma série de teorias conspiratórias.



Em 2022, Gabbard fez afirmações falsas sobre a existência de laboratórios biológicos patrocinados pelos Estados Unidos na Ucrânia, parte da propaganda russa para justificar a invasão ao país vizinho naquele ano.

Ela também exigiu a retirada militar americana de Iraque e Síria durante sua campanha como pré-candidata à presidência em 2020.



Em 2019, Hillary Clinton disse que a Rússia estava preparando um democrata americano para que concorresse à presidência como candidato de um terceiro partido, comentários que aparentemente estavam dirigidos a Gabbard. Ela negou.



A ex-congressista também manteve um polêmico encontro em 2017 com o presidente sírio Assad, em plena guerra civil no país árabe.