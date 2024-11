Amanda Leeann Porter, de 44 anos, foi presa pelo Departamento de Polícia de Burbank na terça-feira - Divulgação / Departamento de Polícia de Burbank

Amanda Leeann Porter, de 44 anos, foi presa pelo Departamento de Polícia de Burbank na terça-feiraDivulgação / Departamento de Polícia de Burbank

Publicado 15/11/2024 13:38

Uma mulher de 44 anos foi presa após se passar por enfermeira registrada durante um mês, na Califórnia, nos Estados Unidos. Amanda Leeann Porter trabalhou em vários hospitais, enquanto supervisionava o atendimento de cerca de 60 pacientes. As informações são do "New York Post".

Ela foi detida na última terça-feira (12), depois que a equipe descobriu que ela estava fingindo ser uma enfermeira licenciada no Providence Saint Joseph Medical Center. Após a descoberta, o hospital demitiu Amanda e relatou suas ações as autoridades.

O promotor do distrito do condado de Los Angeles acusou a mulher de três crimes: roubo de identidade, falsificação de identidade e roubo. Ela foi indiciada na quarta-feira (13) e permanecem detida sem direito a fiança.

Durante a investigação, as autoridades descobriram que Porter já havia sido presa anteriormente, suspeita de cometer um crime semelhante em outro hospital. Na ocasião, ela pagou a fiança e foi libertada.

Os detetives do Departamento de Polícia de Burbank acreditam que a "enfermeira" tenha trabalhado em vários hospitais utilizando identidades falsas. As autoridades também revelaram que Porter está atualmente em liberdade condicional federal por uma acusação de fraude cometida na Virgínia.

Os hospitais informaram que a mulher estava em fase de teste no emprego e, por isso, foi supervisionada por uma enfermeira de treinamento qualificado durante o período em que trabalhou nos locais. Ainda assim, ela chegou a receber dois contracheques pelos seus "serviços".

Funcionários das unidades hospitalares relataram que, rapidamente, ficou evidente que o atendimento de Porter estava abaixo do esperado para uma enfermeira registrada.

O Departamento de Polícia de Burbank continua investigando o caso e buscando identificar outros hospitais onde ela possa ter praticado o esquema fraudulento.