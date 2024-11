Príncipe William grava justificativa para aluna atrasada na faculdade - Reprodução TikTok

Londres - O príncipe William auxiliou uma estudante a justificar seu atraso em uma palestra na Universidade de Ulster, no Reino Unido, na última quinta-feira (14). O herdeiro do trono britânico ofereceu sua "desculpa real" à aluna Samantha Johnson, que compartilhou o vídeo do momento em sua conta no TikTok, alcançando grande repercussão. Assista:



Devido à movimentação intensa nos corredores e à presença de rígidos controles de segurança em função da visita de William, Samantha ficou presa em meio à multidão enquanto o príncipe circulava pelo campus. Antecipando que perderia o início da palestra, ela tomou a iniciativa de pedir que o monarca gravasse uma mensagem para justificar sua demora.

No vídeo, William, de forma descontraída, se dirige à professora de Samantha, dizendo: "Lesley, peço desculpas pelo atraso. Mas acho que estamos atualizados. Eles não acreditariam que você estava aqui, então só quis deixar um oi", afirmou o príncipe. Na tela, uma legenda brincalhona diz: "POV — O príncipe William te dá a melhor justificativa para um atraso".

Nos comentários, Samantha relatou sua emoção com o encontro inesperado: "Minha opinião sobre ele mudou completamente depois disso. Ele é incrivelmente gentil", escreveu, acrescentando de forma leve: "Fui totalmente perdoada pela minha professora".



Samantha também destacou que o Príncipe de Gales conversou bastante com ela e seus colegas, abordando seu compromisso com a causa dos sem-teto no Reino Unido. "Chamamos por ele e ele foi extremamente atencioso, honestamente uma pessoa admirável, com um grande coração, e aceitou gravar o vídeo porque sabíamos que nossa professora Lesley não acreditaria na justificativa do atraso. Ele ainda demonstrou um interesse genuíno em todos nós e no que estávamos fazendo, o que foi surpreendente, mas muito especial", relatou Johnson à Newsweek.