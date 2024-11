Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel - Gil Cohen-Magen/AFP

Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de IsraelGil Cohen-Magen/AFP

Publicado 17/11/2024 09:25 | Atualizado 17/11/2024 10:05

Três suspeitos foram detidos após o lançamento de dois sinalizadores no sábado à noite perto da residência do primeiro-ministro de Israel , Benjamin Netanyahu, que não estava no local, informaram a polícia e o serviço de segurança interno neste domingo.

"Durante a noite, três suspeitos foram detidos por seu envolvimento no incidente", que aconteceu em Cesareia, no centro do país, afirma um comunicado.

As identidades dos suspeitos não foram divulgadas.

A Justiça ordenou a proibição da publicação de informações sobre a investigação ou a identidade dos suspeitos por 30 dias, segundo o comunicado.

Por volta das 19h30 (14h30 de Brasília) de sábado, dois sinalizadores caíram em um pátio em frente à residência de Netanyahu, segundo a polícia e a agência de segurança interna Shin Bet, que citaram um "incidente grave" e "uma escalada perigosa".

O presidente israelense, Isaac Herzog, condenou o incidente e alertou sobre "uma escalada da violência na esfera pública".