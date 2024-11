O motorista da escola de Hoxie esqueceu o menino dentro do veículo por quase 6 horas - Divulgação / Hoxie School District

Publicado 17/11/2024 13:12

Uma criança de 5 anos foi deixada dentro de um ônibus escolar por quase seis horas no Kansas, nos Estados Unidos. O motorista esqueceu o menino dormindo no banco de trás do veículo. Após encerrar seu expediente, ele foi para casa e estacionou o ônibus na garagem, porém não verificou se todos os assentos estavam vazios antes de trancá-lo.

A criança embarcou no automóvel na manhã de 28 de outubro e adormeceu em algum momento durante a viagem. "Como isso pode acontecer ? Você conta três saindo do ônibus. Não é ciência de foguetes", declarou a avó da criança, Leta Meitl ao New York Post.

Após seis horas, o homem descobriu que o menino estava preso no veículo, e, felizmente, não passou mal ou sofreu ferimentos. "Eu chorei. Eu só ficava me perguntando o que estava acontecendo em sua pequena mente", disse Meitl.

O condutor teve seu contrato rescindido com o Distrito Escolar de Hoxie no mesmo dia do incidente, de acordo com atas de uma reunião do conselho distrital de educação.