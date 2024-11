Mohamad Afif é o responsável pela comunicação do Hezbollah - AFP

Mohamad Afif é o responsável pela comunicação do HezbollahAFP

Publicado 17/11/2024 10:22

O porta-voz do grupo islamista Hezbollah, Mohamad Afif, morreu neste domingo (17) em um bombardeio israelense no centro de Beirute contra os escritórios do braço libanês do partido sírio Baath, informou à AFP uma fonte das forças de segurança libanesas.

"O ataque no bairro de Ras al Nabaa matou o responsável pelas relações com a imprensa do Hezbollah, Mohamad Afif", disse a fonte, que pediu anonimato.