Comprador do relógio não foi revelado - Reprodução / Henry Aldridge & Son

Publicado 17/11/2024 15:10 | Atualizado 17/11/2024 15:13

Um relógio de bolso de ouro, dado ao Capitão Arthur Rostron, que resgatou 700 sobreviventes do Titanic, foi vendido em leilão por quase US$ 2 milhões (aproximadamente R$ 11,5 milhões na cotação atual) neste sábado (16). Esse é o maior valor já pago por um item relacionado ao naufrágio.



O relógio Tiffany & Co. de 18 quilates foi dado por três mulheres sobreviventes ao capitão Arthur Rostron. Os leiloeiros Henry Aldridge & Son, que venderam o relógio, afirmaram que é o valor mais alto pago por um objeto ligado ao Titanic. O preço inclui impostos e taxas pagos pelo comprador.

Madeleine Astor, uma das três mulheres que presentearam Rostron, era viúva de John Jacob Astor, o passageiro mais rico a morrer no desastre. No início deste ano, em abril, outro relógio encontrado com o corpo de Astor havia batido o recorde de peça mais cara relacionada ao navio. Ele foi leiloado por quase US$ 1,5 milhão (aproximadamente R$ 8,7 milhões).

Após a tragédia, Madeleine convidou o capitão para um almoço de agradecimento em sua mansão na Quinta Avenida, em Nova York, e o presenteou com o relógio. A inscrição diz que foi dado "com a sincera gratidão e apreço de três sobreviventes".

O novo dono do relógio não foi revelado. Henry Aldridge & Son apenas informaram que se trata de um colecionador dos Estados Unidos.

Relembre

O RMC Titanic, maior navio e mais luxuoso transatlântico da época, colidiu com um iceberg no dia 14 de abril de 1912. O naufrágio ocorreu no Oceano Atlântico Norte, ao sul da província de Terra Nova e Labrador, em uma região próxima ao Canadá. A embarcação, que partiu da Inglaterra, tinha como destino Nova York, nos EUA.

O desastre inspirou o filme "Titanic", protagonizado por Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. A produção conquistou 11 estatuetas no Oscar de 1998, inclusive na categoria de Melhor Filme.



* Com informações do 'New York Post'