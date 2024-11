Diddy foi preso em setembro por tráfico sexual - AFP

Publicado 17/11/2024 13:45

O rapper e produtor americano Sean Combs, mais conhecido como P. Diddy, está sendo acusado de tentar contatar potenciais testemunhas, no que os promotores do governo americano chamaram de "esforços incansáveis".

O magnata da música foi preso em 16 de setembro, acusado de tráfico sexual e extorsão, dentre outros crimes. Combs se declarou inocente em todas as alegações e aguarda julgamento, marcado para 5 de maio de 2025, no Centro de Detenção Metropolitano (MDC) no Brooklyn, em Nova York. A liberdade mediante fiança foi negada. Desde então, dezenas de novas acusações têm surgido, e pesam cada vez mais contra o astro.

Segundo informações do The New Tork Times, em documentos judiciais apresentados na sexta-feira, 15, os promotores acusaram Combs de tentativa contínua de obstrução do caso federal. O rapper estaria fugindo do monitoramento do governo a partir de ligações telefônicas com três pessoas, para entrar em contato com associados, supostamente parte da "empresa criminosa" de Diddy.

Além disso, ele estaria fazendo ligações não autorizadas, a partir da compra dos privilégios telefônicos de pelo menos oito detentos. Os promotores as consideram evidências do desrespeito pelas regras da prisão.

O governo argumenta, ainda, que Diddy tem usado a comunicação com a família para planejar uma estratégia de "relações públicas", em busca de influenciar a percepção do caso. Eles citam o envolvimento do astro na publicação de um vídeo no Instagram, no qual seus filhos comemoravam seu aniversário. "O réu demonstrou uma habilidade incomum para fazer com que outros façam a sua vontade - empregados, membros da família e detentos do MDC", diz o documento.

Os promotores destacam, de acordo com o The New Tork Times, uma testemunha chamada Kalenna Harper, artista que foi parte do grupo musical Diddy-Dirty Money junto de Diddy e da cantora Dawn Richard.

Dawn entrou com ação judicial pouco antes da prisão de Combs, acusando-o de assédio e ameaças. O processo foi arquivado. O governo argumenta que Kalenna teria sido pressionada a publicar uma declaração em suas redes sociais se opondo às alegações de Dawn. A defesa diz que o post foi feito por vontade própria.

O argumento é sustentado pela informação de que foram encontradas novas evidências sobre a comunicação entre Diddy e Kalenna. Em uma busca recente no MDC, parte dos esforços para resolver as queixas sobre as péssimas condições da prisão, investigadores do Federal Bureau of Prisons (agência federal subordinada ao Departamento de Justiça americano) teriam encontrado anotações na cela de Combs com indicativos de um pagamento realizado a Kalenna após o post nas redes sociais.

Os advogados do rapper contestaram a varredura da prisão. Eles afirmam, conforme o The New Tork Times, que Combs foi retirado da cela enquanto oficiais "reviravam" suas notas e apreendiam suas canetas, impedindo que ele tome notas obre as novidades do caso. Eles também contestam a impossibilidade de conseguir um notebook seguro para o cliente, para a preparação para o julgamento.

No centro de detenção, Combs está em uma unidade de habitação especial, onde personalidades famosas costumam ficar. A defesa do rapper segue tentando liberdade mediante fiança de 50 milhões de dólares, que já foi negada algumas vezes. Uma nova audiência deve ser realizada na próxima semana.

Além da fiança, também propuseram o monitoramento de Diddy, 24 horas por dia, em sua mansão em Miami, por uma equipe de segurança privada. Ele ficaria sem acesso a telefone ou internet, e obedeceria as instruções sobre quem pode ou não contatar.

Os promotores, porém, rebatem que Diddy ainda é uma ameaça para suas vítimas e testemunhas, além de citar "problemas [de controle] de raiva e abuso de substâncias" do rapper.

O juiz que negou fiança em setembro se recusou de participar novamente do caso, por ter trabalhado com um novo advogado contratado pela equipe de Combs. O novo juiz do caso é a esperança da defesa.