Vladimir Shklyarov morreu dois dias antes de realizar uma cirurgia nas costasReprodução / Carl De Souza / AFP

Publicado 18/11/2024 13:24

O russo Vladimir Shklyarov, de 39 anos, considerado um dos maiores bailarinos do mundo, morreu na noite de sábado (16), após cair do quinto andar de um prédio. A informação do falecimento do artista foi confirmada pelo Teatro Mariinsky, em São Petersburgo, na Rússia, onde trabalhava desde 2003.

A porta-voz do estabelecimento, Anna Kasatkina, relatou á mídia russa que o bailarino estava tomando analgésicos devido uma lesão nas costas e que estava programado para passar por uma cirurgia na coluna nesta segunda-feira (18).



Inicialmente, o Comitê de Investigação Russo acredita que a “causa preliminar" da morte seria um acidente, segundo informações divulgadas pela Ria Novosti, agência de notícias local.



Em nota, o Teatro Mariinsky expressou seus pêsames aos amigos e parentes do artista. "Expressamos nossas condolências à família, amigos do artista e a todos os muitos fâs do seu trabalho e talento".

Por meio das redes sociais, o estabelecimento anunciou que um serviço fúnebre em homenagem ao bailarino será realizado na próxima quinta-feira (21).





Vladimir Shklyarov nasceu em Leningrado, atualmente São Petersburgo, em 1985. Iniciou sua carreira em 2003, após se formar na Academia Vaganova de Balé Russo. No mesmo ano, ele se juntou ao Teatro Mariinsky, onde, desde 2011, atuava como dançarino principal da companhia.



Ao longo de sua carreira de 20 anos, Shklyarov estrelou produções marcantes na história da dança, como "O Lago dos Cisnes", "Romeu e Julieta", "A Bela Adormecida", "Dom Quixote" e "Alice no País das Maravilhas", de Christopher Wheeldon. Ele se apresentou nos principais palcos do mundo, como o Metropolitan Opera, em Nova York, e a Royal Opera House, em Londres.



O bailarino recebeu diversos prêmios durante sua carreira, incluindo o Prêmio Internacional Léonide Massine, em 2008. Em 2020, foi nomeado Artista Homenageado da Rússia.



Shklyarov era casado com Maria Shirinkina, com quem teve dois filhos, um menino e uma menina.