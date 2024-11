Paul também atuou em produções como Águas Profundas, The Walking Dead e Rua do Medo - Reprodução/Instagram

Publicado 18/11/2024 20:49

Paul Teal, ator que interpretou Josh na sétima temporada da série One Tree Hill, morreu aos 35 anos em 15 de setembro. No entanto, a notícia só foi confirmada por sua noiva, Emilia Torello, nesta segunda-feira, 18.

Em suas redes sociais, ela publicou uma foto ao lado do noivo e se declarou.

"O homem mais atencioso, inspirador, determinado, determinado, disciplinado e amoroso morreu na sexta-feira, 15 de novembro de 2024. Paul, você foi minha alma gêmea, meu futuro marido, meu porto seguro e meu futuro. Você encheu meus pulmões de risadas, meu estômago de borboletas e meu coração de amor. Você foi levado muito cedo, em uma batalha que enfrentou corajosamente sem desistir", escreveu.

Ela ainda afirmou que, apesar de estar devastada com a morte do noivo, tentará seguir sua vida. "Embora uma parte de mim tenha morrido com você, prometo lutar para encontrar alegria na vida com a mesma intensidade que você lutou para viver cada dia".

Ele morreu em decorrência de um câncer. Além de participar de One Tree Hill, ele também atuou em produções como Águas Profundas, The Walking Dead: Um Novo Universo, Lily e Rua do Medo: 1978 - Parte 2.