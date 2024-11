Funcionários americanos culparam "questões logísticas" pelo erro - Ricardo Stuckert/PR

Publicado 18/11/2024 18:51

Joe Biden dirigia-se para tirar a foto de família dos líderes do G20 no Rio de Janeiro, em sua última cúpula como presidente dos Estados Unidos, nesta segunda-feira (18), mas descobriu que o registro já havia sido feito sem ele.

Frustrados, funcionários americanos culparam "questões logísticas" pelo erro, que também deixou de fora da foto os primeiros-ministros do Canadá e da Itália.

O incidente ocorreu durante uma viagem pela América do Sul em que os pares de Biden já parecem estar olhando para além do presidente americano em termos políticos - e em direção ao seu sucessor, Donald Trump.

Nesta despedida no cenário global, o líder democrata de 81 anos tem tentado consolidar seu legado antes que o republicano possivelmente o desmonte com sua política externa isolacionista de "Os Estados Unidos Primeiro".

Líderes mundiais, incluindo o presidente chinês, Xi Jinping; o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, e o presidente francês, Emmanuel Macron, desceram uma rampa no Museu de Arte Moderna do Rio, à beira-mar, para a foto em grupo.

Eles se reuniram no púlpito, conversaram e brincaram enquanto posavam tendo como pano de fundo o icônico Pão de Açúcar. O clique foi rápido.

Biden e o premiê canadense, Justin Trudeau, chegaram de outra direção após uma reunião bilateral à margem da cúpula, mas era tarde demais, e os outros já haviam se dispersado.

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, também perdeu a fotografia, oficialmente relacionada ao lançamento da Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza promovida pelo presidente Lula. Ela, Biden e Trudeau formaram um pequeno grupo separado.

"Devido a problemas logísticos, a foto foi tirada antes de todos os líderes chegarem. Por isso, alguns líderes não estavam presentes", explicou um funcionário americano sob a condição do anonimato.

Funcionários dos Estados Unidos negaram que Biden tenha perdido a foto para evitar aparecer ao lado do ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serguei Lavrov. Mais cedo, Biden instou os líderes do G20 a apoiarem a "soberania" da Ucrânia diante da invasão russa, lançada em 2022.

O presidente russo, Vladimir Putin, não participa da cúpula do G20 no Rio. Ele é alvo de um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional devido à guerra na Ucrânia.