Israel retomou os ataques aéreos no LíbanoReprodução / Rabin Daher / AFP

Publicado 18/11/2024 17:49

Um novo ataque aéreo de Israel atingiu uma região densamente povoada na capital do Líbano, Beirute, matando pelo menos cinco pessoas. Enquanto os Estados Unidos avançam em uma solução para o cessar-fogo, Israel atacou pelo segundo dia consecutivo após uma pausa de mais de um mês. O governo israelense não informou qual o alvo do ataque desta segunda-feira, 18.

Também nesta segunda-feira, o Hezbollah também lançou diversos mísseis contra Israel, em resposta ao ataque de domingo, 17, que matou o chefe de mídia do grupo, Mohammed Afif.

Minutos após o ataque desta segunda, o primeiro-ministro do Líbano, Najib Mikati, postou no X (antigo Twitter), um pedido de pausa dos ataques. "Todos os países e tomadores de decisão são requisitados para cessar a agressão sangrenta e devastadora israelense sobre o Líbano e implementar resoluções internacionais, mais notavelmente a resolução 1701".

A resolução 1701 da Organização das Nações Unidas, adotada em 2006, terminou um conflito entre Israel e o Hezbollah de um mês e criou uma zona tampão no sul do Líbano. A medida, se adotada novamente, também faria com que as forças terrestres de Israel recuassem e a zona seria preenchida pelo exército libanês e as forças pacificadoras da ONU. O porta-voz do governo de Israel afirmou que a campanha militar terrestre continuará até a remoção da ameaça do Hezbollah do Líbano.

Os Estados Unidos buscam em uma solução de cessar-fogo com a retirada das tropas terrestres de Israel do Líbano e o afastamento das forças do Hezbollah da fronteira israelense. O porta-voz do parlamento do Líbano, Nabih Berri, um aliado do Hezbollah que está mediando pelo grupo, deve se encontrar com o enviado pelos Estados Unidos Amos Hochstein em Beirute nesta terça, 19. Fonte: Associated Press

Ataque do Hezbollah mata uma mulher e deixa pelo menos 12 feridos

Uma mulher morreu e pelo menos 12 pessoas ficaram feridas em um ataque de foguetes contra Israel, de acordo com múltiplos veículos da imprensa local. A ofensiva teria partido do Líbano e foi atribuída ao grupo extremista Hezbollah. Sirenes de alerta foram acionadas em várias partes do país.

Segundo autoridades israelenses, os foguetes foram interceptados pelo sistema de defesa do país, mas fragmentos caíram e causaram danos em algumas regiões. Em Shfaram, no Norte, uma mulher não resistiu depois de ter ficado presa nos escombros de um edíficio de três andares, conformou relatou o jornal The Times of Israel. O diário diz que mais de 100 foguetes foram lançados em direção ao território de Israel ao longo do dia.