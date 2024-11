Javier Milei participa pela primeira vez da cúpula do G20 - AFP

Publicado 18/11/2024 16:36

O empresário Elon Musk elogiou o governo de Javier Milei e a agenda de reformas que o ultraliberal vem implementando na Argentina em mensagem postada no X nesta segunda-feira, 18.

"Reforma do governo traz prosperidade à Argentina", escreveu Musk, no dia em que Milei chegou ao Rio para participar da sua primeira reunião de cúpula do G20. O argentino foi recebido por Luiz Inácio Lula da Silva de forma protocolar, ao contrário de outros líderes, como o francês Emmanuel Macron, que Lula cumprimentou de forma efusiva.

Em seu discurso na plenária, Milei criticou, de forma indireta e sem citar nomes, o programa Aliança Global contra a Fome, lançado por Lula na abertura do G20.

O presidente da Argentina afirmou, segundo fontes, que só o "capitalismo e o livre mercado tiram as pessoas da pobreza. A Argentina aderiu ao programa de Lula de última hora. Na primeira relação de adesões, divulgada após a plenária de abertura, o país não constava entre os participantes.

O elogiou de Musk a Milei vem dias depois de a primeira dama Janja da Silva ter xingado o empresário em uma plenária do G20 Social, na última sexta-feira, também no Rio.