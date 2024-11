Contas anônimas dificultavam o rastreamento de pedófilos no jogo - Reprodução

Publicado 18/11/2024 15:52

A plataforma de jogos online Roblox anunciou, nesta segunda-feira (18), melhorias em seu sistema de segurança, com a introdução de controles parentais e restrições nos recursos de comunicação para usuários com menos de 13 anos de idade.



"A segurança é e sempre foi fundamental para tudo o que fazemos na Roblox", declarou Matt Kaufman, diretor de segurança.



Em 2023, um relatório da Bloomberg indicou que pelo menos 24 pessoas haviam sido presas desde 2018 por preparar atos, abusar ou sequestrar vítimas menores de idade conhecidas através da plataforma.



Fundada em 2004, a Roblox é uma plataforma de criação de jogos online que permite aos usuários jogar, criar e compartilhar experiências virtuais entre si enquanto conversam em tempo real.



O sistema atrai milhões de usuários em todo o mundo, principalmente crianças e adolescentes, mas pesquisas recentes e reportagens indicam que os menores não estão adequadamente protegidos contra golpistas e ameaças no site.

Kaufman detalhou como as contas anônimas dificultavam o rastreamento de pedófilos no site e que as equipes de moderação estavam tendo dificuldades com sua crescente popularidade.