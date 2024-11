Exército israelense bombardeou Beirute sem emitir um aviso prévio - Nidal Solh/AFP

Publicado 18/11/2024 15:42

Um bombardeio israelense atingiu, nesta segunda-feira (18), um bairro densamente povoado no centro de Beirute, alvo de ataques pela terceira vez em dois dias, conforme relataram uma fonte de segurança e a agência de notícias oficial libanesa, NNA.

"Um ataque aéreo israelense atingiu próximo de Al Zahraa Huseiniya", informou a NNA, referindo-se a um local de culto xiita.

A fonte de segurança, que falou sob condição de anonimato, especificou que o bombardeio atingiu o bairro densamente povoado de Zuqaq al Blat.

Um correspondente da AFP em um local próximo ouviu duas explosões, enquanto repórteres em outras áreas da cidade escutaram sirenes de ambulâncias.

O exército israelense bombardeou sem emitir um aviso prévio, ao contrário do que costuma fazer antes de seus ataques.

O bairro Zuqaq al Blat tem abrigado muitas pessoas deslocadas pelos ataques israelenses no sul e no leste do Líbano, assim como no sul da capital, áreas onde o Hezbollah, apoiado pelo Irã, tem influência.

No domingo, 10 pessoas morreram em dois bombardeios israelenses no centro de Beirute.

Mohamad Afif, chefe de mídia do Hezbollah, morreu em um dos ataques.

Israel lançou no final de setembro uma campanha massiva de bombardeios e uma ofensiva terrestre no Líbano contra o movimento xiita.

Mais de 3.510 pessoas morreram no Líbano desde o início das hostilidades entre Hezbollah e Israel em outubro de 2023, sendo a grande maioria desde o início da escalada no último mês de setembro, segundo as autoridades libanesas.