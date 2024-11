Aranhas estavam escondidas em sacos plásticos amarrados ao corpo do homem, em aeroporto no Peru - Divulgação

Publicado 18/11/2024 16:11 | Atualizado 18/11/2024 16:13

Um contrabandista de animais silvestres foi preso no Aeroporto Internacional Jorge Chávez, em Lima, no Peru, após ser flagrado com 300 tarântulas amarradas ao corpo.

O homem, natural da Coreia do Sul, que não foi identificado, também tinha cerca de 100 centopéias e nove formigas-bala, o inseto que tem a picada mais dolorosa do reino animal.

Ele enfiou as pobres criaturas em sacos plásticos e as prendeu a si mesmo sob suas roupas. Ele foi detido no aeroporto em Lima depois que os policiais notaram que ele tinha uma "barriga inchada". Policiais confiscaram as criaturas e elas foram entregues aos serviços de proteção animal.

Alice Hughes, professora de biologia na Universidade de Hong Kong, disse que muitos colecionadores tentam reunir as criaturas como se fossem cartas de Pokémon. Para ela, as tarântulas são as que correm mais risco de caça ilegal porque podem viver até 30 anos.

"Foi observado que o cidadão havia colocado esses espécimes em pequenos sacos zip-lock com papel de filtro. Eles foram colocados ao redor de seu corpo, contidos por duas cintas", disse Pilar Ayala, bióloga do serviço nacional de florestas e vida selvagem do Peru.

Esta não é a primeira vez este ano que alguém tenta voar para longe com uma carga de aracnídeos. Em maio, um curador de um museu dos EUA foi acusado de tentar contrabandear 1.500 escorpiões mortos e várias aranhas pelo aeroporto de Istambul. Mais tarde, ele foi solto sem acusações.