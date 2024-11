Apaixonada por carros, a modelo Maddi Miller faz sucesso com conteúdo erótico no Onlyfans - Divulgação

Publicado 18/11/2024 16:46

A modelo australiana Maddi Miller, de apenas 20 anos, tornou-se um verdadeiro fenômeno nas redes sociais por acelerar, literalmente, a fantasia sexual de seus fãs.



Miller, que posta fotos e vídeos eróticos na plataforma OnlyFans, descobriu que boa parte de seu público é fã de carros. Ela começou a bombar ao começar a 'interagir' de maneira sexy com algumas partes dos carros, tanto que ela ganhou dos fãs o apelido de 'The Handbrake Girl', (A garota do freio de mão, em Português).

"Sempre gostei de carros, meu padrasto tem um amor por eles e isso foi passado para mim. Comprei meu Ford Falcon no ano passado em julho e comprei um Toyota Celica este ano em abril. Quando comecei meu OnlyFans em outubro de 2022, eu estava nervosa sobre minha conta ser um fracasso, mas depois de comprar meus carros, decidi trazê-los para meu conteúdo", disse.



"Eu sinto que meus fãs gostam do meu conteúdo porque é um tabu fora do comum. Normalmente, depois que os fãs assistem meus vídeos, eles me dão sugestões de outros carros que eu poderia incluir no meu conteúdo", explica.



A criadora de conteúdo sugere que seus fãs poderiam se divertir em seus próprios veículos: "Sexo no carro pode ser divertido, mas pode ser desconfortável em carros menores. Mas então você pode simplesmente levar a ação para o capô do carro de qualquer maneira."



Maddi decidiu começar a produzir conteúdo erótico depois de pedir demissão de um centro esportivo que compreende ginásio, piscina e academia bancados com dinheiro público em seu país de origem.



“Trabalhei lá por cerca de nove meses até que meu OnlyFans decolou, mas tenho planos para mais", revela a loira, que ganha por mês aproximadamente 600 mil dólares australianos (cerca de R$ 2,1 milhões).