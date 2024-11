Presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde discursou durante evento no Collège des Bernardins, em Paris - Reprodução

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, alertou nesta segunda-feira, 18, que a Europa está "ficando para trás" na corrida global pela inovação e produtividade econômica, em um mundo que, cada vez, mais se fragmenta em diversos blocos de interesses divergentes.

Em discurso durante evento no Collège des Bernardins, em Paris, Lagarde disse que o planeta atravessa um período de rápidas mudanças causadas pela revolução digital, mas admitiu que os europeus já não estão na linha de frente desse processo.

"O nosso crescimento da produtividade - o fator-chave que impulsiona a nossa prosperidade a longo prazo - está divergindo do dos Estados Unidos", afirmou.

O cenário impõe pressão sobre os países do Velho Continente, de acordo com Lagarde. Para lidar com isso, a banqueira central defende o aumento de investimentos em áreas como mudanças climáticas, inovação e defesa.

"A incapacidade de fazer isso poderia comprometer a nossa habilidade de gerar a riqueza necessária para sustentar o nosso modelo econômico e social, que, ainda assim, é caro à grande maioria dos europeus", disse.