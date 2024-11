Nova versão é diferente e menos tecnológica do que o Optimus original, lançado em outubro de 2022 - Reprodução/Youtube

Nova versão é diferente e menos tecnológica do que o Optimus original, lançado em outubro de 2022Reprodução/Youtube

Publicado 18/11/2024 18:40

O robô humanoide da Tesla, o Optimus, ganhou uma mini versão de cerca de 18 centímetros, batizado de Tesla Bot Action Figure. O novo produto da marca custa US$40, está à venda no site da empresa de Elon Musk e, apesar do recém lançamento, já se encontra fora de estoque nos EUA.

A nova versão é diferente e menos tecnológica do que o Optimus original, lançado em outubro de 2022, que possui autonomia e chega a pesar mais de 70 quilos. A proposta da nova invenção da marca do bilionário é que o mini androide seja um assistente para os seres humanos.

O Tesla Bot Action Figure é composto por mais de 40 peças que oferecem 20 pontos de articulação para a máquina, com um pequeno suporte de carregamento e acompanha uma mini versão do CyberHammmer, o ‘martelo’ da Tesla.

O "bonequinho", porém, está longe de ter as mesmas funções da sua versão original. Apresentado em 2022, o robô humanoide Optimus tem 73 quilos, possui uma cabeça, locomove-se por duas pernas e possui dois braços com mãos, que trazem polegares opostos. A Tesla afirma que o Optimus possui processador da marca, com conexão Wi-Fi e de celular, bem como recursos de áudio e cibersegurança. A bateria tem capacidade de 2,3 kWh.

Com isso, o robô é capaz de reconhecer objetos, como caixas, e realizar tarefas com eles, e já foi visto fazendo tarefas como dobrar camisetas e carregar objetos.