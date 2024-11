Região de Beirute é alvo de intensos ataques - AFP

19/11/2024

Mais de 200 crianças morreram em ataques no Líbano, quase dois meses após o início da guerra entre Israel e Hezbollah, ou seja, "mais de três" por dia em média, afirmou o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) nesta terça-feira (19).



"Apesar das mais de 200 crianças mortas no Líbano em menos de dois meses, um padrão desconcertante surgiu: as mortes enfrentam a inércia daqueles que tem condições de acabar com esta violência", afirmou James Elder, porta-voz do Unicef, em Genebra.

