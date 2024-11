Presidente chinês, Xi Jinping - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 19/11/2024 11:14

O presidente chinês, Xi Jinping, reuniu-se com o chanceler alemão, Olaf Scholz, nesta terça-feira (19), à margem da cúpula do G20 no Rio de Janeiro, informou a imprensa estatal chinesa.

A última reunião entre os dois líderes foi em abril, em Pequim, quando Scholz pressionou Xi a usar sua influência sobre a Rússia para acabar com a guerra na Ucrânia.

Uma fonte do governo alemão disse à AFP na semana passada que os dois líderes planejavam abordar as guerras na Ucrânia e no Oriente Médio, as relações entre a Alemanha e a China e as condições para um comércio global justo.

No ano passado, a China foi o maior parceiro comercial da Alemanha, a maior economia da Europa, que deverá sofrer uma contração pelo segundo ano consecutivo.

O setor industrial alemão foi afetado pelos elevados preços da energia, devido à invasão da Ucrânia pela Rússia, e pela crescente concorrência dos fabricantes chineses.

Os desafios têm sido particularmente difíceis para as montadoras alemãs, que registraramgrandes lucros na China, mas agora enfrentam a concorrência local, principalmente no crescente mercado de veículos elétricos.

A importância da China para a economia alemã levou Scholz a tentar traçar um caminho intermediário durante seu mandato, afastando-se da dura retórica comercial de Washington e de algumas capitais europeias.