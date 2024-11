Cabos submarinos ? um entre a Finlândia e a Alemanha e o segundo entre a Suécia e a Lituânia ? foram danificados - Reprodução

Publicado 20/11/2024 08:53

A Rússia considerou, nesta quarta-feira (20), "ridículo" acusá-la de cortar dois cabos submarinos de telecomunicações no Mar Báltico. "Dada a falta de reação às atividades de sabotagem da Ucrânia no Mar Báltico, isso é ridículo", disse o porta-voz presidencial russo, Dmitri Peskov, referindo-se à sabotagem de setembro de 2022 aos gasodutos Nord Stream, pelas quais Moscou acusa Kiev.



Dois cabos submarinos de telecomunicações no Mar Báltico – um entre a Finlândia e a Alemanha e o segundo entre a Suécia e a Lituânia – foram danificados nos últimos dias.



Todos os olhares estavam voltados para a Rússia, que segundo os europeus promove "uma guerra híbrida", no contexto da ofensiva de Moscou na Ucrânia, país que a UE apoia financeira e militarmente.



O ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, disse na terça-feira que os danos foram, sem dúvida, devidos a uma "sabotagem". "Ninguém acredita que esses cabos foram cortados por acidente", disse ele.

A ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, e sua homóloga da Finlândia, Elina Valtonen, evocaram a ameaça russa na segunda-feira.



"A segurança europeia está ameaçada não só pela guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia, mas também pelas guerras híbridas travadas por atores maliciosos", afirmaram.



"É um absurdo que a Rússia continue sendo acusada de tudo, sem qualquer fundamento", declarou Peskov nesta quarta-feira.