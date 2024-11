Vários turistas foram hospitalizados no Hospital de Bangkok, na capital da Tailândia - Reprodução / Chanakarn Laosarakham / AFP

Publicado 21/11/2024 08:49

Pelo menos quatro turistas estrangeiros morreram em Vang Vieng, uma cidade do Laos popular entre os mochileiros, disseram as autoridades ocidentais e a imprensa nesta quinta-feira (21), com suspeita de possível envenenamento por álcool adulterado com metanol.

As vítimas são dois dinamarqueses, uma australiana e um americano, de acordo com seus respectivos governos, que não divulgaram as causas da morte.

De acordo com a imprensa britânica e australiana, uma dúzia de turistas adoeceu após uma noitada em Vang Vieng em 12 de novembro e vários estão hospitalizados na vizinha Tailândia.

O primeiro-ministro australiano anunciou ao Parlamento a morte de sua compatriota Bianca Jones, de 19 anos, enquanto sua amiga Holly Bowles, da mesma idade, está "lutando por sua vida".

Bowles está em suporte de vida em um hospital de Bangcoc, disse seu pai, Shaun Bowles, à Nine News da Austrália.

Enquanto isso, o Ministério das Relações Exteriores da Dinamarca confirmou em um comunicado que dois cidadãos dinamarqueses haviam morrido no Laos, sem dar mais detalhes sobre a identidade ou a causa da morte.

O gerente do Nana Backpackers Hostel em Vang Vieng, onde a mídia australiana informou que os dois australianos estavam hospedados, foi detido para interrogatório, informou a polícia turística do Laos.

Nenhuma acusação foi feita contra ele porque a polícia ainda está "investigando-o", disse uma autoridade sob condição de anonimato.

De acordo com a imprensa australiana, as duas jovens australianas de Melbourne começaram a se sentir mal no albergue. Segundo o Sydney Morning Herald, elas foram ao bar do albergue antes de sair para a noite.

O Departamento de Estado dos EUA confirmou a "morte de um cidadão americano em Vang Vieng, Laos", mas não especificou a data ou a causa da morte.

O Departamento também disse que estava "monitorando de perto a situação e fornecendo assistência consular".

A embaixada da Nova Zelândia em Bangcoc disse ter sido contactada por um de seus cidadãos "que estava em perigo e pode ter sido vítima de envenenamento por metanol no Laos".

A família da australiana falecida disse em um comunicado publicado pelo jornal Herald Sun que "nos consolamos em saber que seu espírito incrível tocou muitas vidas durante seu tempo conosco".

"O cuidado que foi demonstrado à nossa família durante esse período inimaginável foi realmente uma lição de humildade", acrescentou.

Vang Vieng tem sido um destino popular para mochileiros que viajam pelo sudeste asiático desde que o governo comunista do Laos abriu o país para o turismo, décadas atrás.

A cidade também se posicionou como um importante destino de ecoturismo.

As autoridades britânicas e australianas, em suas orientações aos viajantes, alertam sobre os riscos de envenenamento por metanol ao consumir álcool no Laos.

O metanol pode ser adicionado à bebida para aumentar sua potência, mas pode causar cegueira, danos ao fígado ou morte.

Pelo menos seis pessoas morreram e mais de 20 foram hospitalizadas na Tailândia após beberem bebidas alcoólicas clandestinas adulteradas com metanol.