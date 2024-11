Balanço anterior desta região do Líbano, divulgado pelo ministério, era de 22 mortos - Reprodução / Rabin Daher / AFP

Publicado 21/11/2024 19:26

O Ministério da Saúde do Líbano afirmou que 40 pessoas morreram nesta quinta-feira (21) devido a bombardeios israelenses no vale do Bekaa, no leste do país. "Os bombardeios do inimigo israelense contra o distrito de Baalbek" deixaram "40 mortos e 52 feridos", informou o ministério em um comunicado, detalhando o número de vítimas em dez localidades diferentes.

O balanço anterior desta região do Líbano, divulgado pelo ministério, era de 22 mortos.

O Hezbollah abriu uma frente contra Israel em solidariedade ao Hamas após o início da guerra na Faixa de Gaza em 7 de outubro de 2023, desencadeada pelo ataque do movimento islamista palestino ao território israelense.

Após quase um ano de troca de disparos na fronteira, o Exército israelense lançou, em 23 de setembro, uma campanha de bombardeios em massa contra o Líbano e, uma semana depois, iniciou uma ofensiva terrestre no sul do país.

Mais de 3.600 pessoas morreram no Líbano desde o início dos confrontos, de acordo com as autoridades do país.