Agência Internacional de Energia Atômica da ONU condenou o Irã por falta de cooperação AFP

Publicado 22/11/2024 08:21

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) da Organização das Nações Unidas (ONU) condenou o Irã na quinta-feira, 21, por falta de cooperação. A acusação foi feita pela segunda vez em um intervalo de cinco meses. O conselho de fiscalização nuclear do órgão também pediu que Teerã fornecesse respostas em uma investigação sobre partículas de urânio encontradas em dois locais que não foram declarados como instalações nucleares.

A resolução vem na esteira de um relatório confidencial do início desta semana, no qual a AIEA disse que o Irã desafiou as demandas internacionais para controlar seu programa nuclear e aumentou seu estoque de urânio enriquecido para níveis próximos ao de armas.

Dezenove membros do conselho da AIEA votaram a favor da resolução. Rússia, China e Burkina Faso se opuseram, 12 se abstiveram e um não votou, de acordo com diplomatas que falaram sob condição de anonimato para descrever o resultado da votação a portas fechadas.

A resolução, que foi apresentada por França, Alemanha e Grã-Bretanha e apoiada pelos Estados Unidos, chega em um momento crítico, antes do retorno de Donald Trump à Casa Branca.