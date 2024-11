Segundo procuradoria do Tribunal Federal Leste do Brooklyn, Martín promoveu distribuição de cerca de 75 toneladas de cocaína - Reprodução/AFP

Segundo procuradoria do Tribunal Federal Leste do Brooklyn, Martín promoveu distribuição de cerca de 75 toneladas de cocaínaReprodução/AFP

Publicado 21/11/2024 21:52

Um juiz americano condenou, nesta quinta-feira (21), Martín Leonel Pérez Castro, ex-líder das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), a 21 anos de prisão por tráfico de drogas, que servia para financiar a guerrilha, anunciou o tribunal.

Conhecido como “Richard”, de 53 anos, ele foi extraditado para os Estados Unidos em junho de 2022, e, em agosto do ano seguinte, declarou-se culpado de narcotráfico. Também foi condenado a pagar uma multa de US$ 1 milhão (R$ 6 milhões, na cotação atual).

Segundo a procuradoria do Tribunal Federal Leste do Brooklyn, o ex-chefe financeiro da Frente 30 da guerrilha, que operava no sul da Colômbia, foi responsável pela distribuição de cerca de 75 toneladas de cocaína e contribuiu para criar um fluxo de receita para o grupo rebelde em sua guerra contra o governo da Colômbia, que durou mais de meio século.

“O acusado extraía milhões de dólares dos narcotraficantes, financiando os atos de terrorismo das Farc e facilitando o comércio mundial de cocaína", informou o procurador Breon Peace.

A Frente 30 extorquia os narcotraficantes obrigando-os a pagar “impostos” por quilo de cocaína traficado através do seu território, mas também produzia sua própria droga ou tinha participação em carregamentos de cocaína produzidos por traficantes locais, antes da assinatura dos Acordos de Paz entre o governo e a guerrilha, em 2016, segundo a procuradoria de Nova York.