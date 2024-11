Líder norte-coreano, Kim Jong Un - AFP

Publicado 22/11/2024 08:32 | Atualizado 22/11/2024 08:32

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, disse na quinta-feira, 21, que suas negociações passadas com os Estados Unidos apenas confirmaram a hostilidade "imutável" de Washington em relação a Pyongyang e descreveu seu acúmulo nuclear como a única maneira de combater ameaças externas, informou a mídia estatal na sexta-feira.

"Já fomos o mais longe possível com os Estados Unidos nas negociações, e o que acabamos confirmando não foi a vontade de uma superpotência pela coexistência, mas uma posição completa baseada na força e uma política invasiva e hostil imutável", em relação à Coreia do Norte, afirmou o líder, acusando ainda os EUA de aumentar a pressão militar com aliados regionais.



Kim fez as declarações em uma exposição na qual a Coreia do Norte exibiu alguns de seus sistemas de armas mais poderosos, incluindo mísseis balísticos intercontinentais projetados para atingir o continente americano, segundo a Agência Central de Notícias da Coreia do Norte.



Ao se reunir com oficiais do exército na semana passada, ele prometeu uma expansão "ilimitada" de seu programa nuclear militar.