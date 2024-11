Equipes de resgate usam uma escavadeira para vasculhar os escombros - AFP

Equipes de resgate usam uma escavadeira para vasculhar os escombros AFP

Publicado 23/11/2024 08:26 | Atualizado 23/11/2024 17:03

Ataques aéreos israelenses no Líbano mataram pelo menos 30 pessoas neste sábado, 23, e feriram dezenas no centro da capital, Beirute, enquanto diplomatas se esforçam para mediar um cessar-fogo. Cerca de 16 pessoas, inclusive 4 crianças, morreram em Shmestar, em uma região do leste do país com forte presença do movimento islamista pró-iraniano. No sul, outro reduto do Hezbollah, o ministério relatou 14 mortes, cinco delas na cidade costeira de Tiro.

A defesa civil libanesa disse que o número de mortos era provisório, pois os socorristas ainda estavam procurando sobreviventes nos escombros. Esse foi o quarto ataque na capital libanesa em menos de uma semana. Os ataques destruíram um prédio de oito andares e deixou uma cratera no chão.

Um ataque de drone também matou uma pessoa e feriu outra na cidade portuária de Tiro, no sul, de acordo com a agência nacional de notícias estatal.



As vítimas em Tiro eram pescadores. Um jornalista da Associated Press, que viu o ataque de um hotel próximo com vista para a praia, disse que tinha visto os pescadores armarem suas redes de antemão e que ambos pareciam ser adolescentes.



O Exército israelense não emitiu um aviso para os moradores deixarem suas casas antes dos ataques no centro de Beirute e não quis comentar sobre esses ataques.



Os militares israelenses, no entanto, dizem ter conduzido ataques baseados em inteligência contra alvos do Hezbollah em Dahiyeh, um reduto do grupo terrorista ao sul de Beirute, incluindo vários centros de comando e instalações de armazenamento de armas.



A escalada ocorre depois que o enviado dos Estados Unidos, Amos Hochstein, viajou para a região nesta semana em uma tentativa de mediar um acordo de cessar-fogo para encerrar os mais de 13 meses de combates entre Israel e o Hezbollah, que escalaram nos últimos dois meses.



Os bombardeios israelenses já mataram mais de 3.500 pessoas no Líbano, feriram mais de 15 mil, de acordo com o Ministério da Saúde libanês, e deslocou cerca de 1,2 milhão de habitantes, ou um quarto da população do país.



Do lado israelense, cerca de 90 soldados e quase 50 civis foram mortos por foguetes, drones e mísseis no norte de Israel e em combates no Líbano contra a milícia xiita Hezbollah.



Os ataques ocorreram um dia após um bombardeio pesado nos subúrbios ao sul de Beirute e enquanto os combates terrestres pesados entre as forças israelenses e os militantes do Hezbollah continuam no sul do Líbano, com as tropas israelenses se afastando cada vez mais da fronteira.

'O alvo era um alto cargo do Hezbollah', disse esta fonte, sem especificar a identidade do líder. "Não é possível saber se morreu", acrescentou, sob condição de anonimato, depois de o Ministério da Saúde ter reportado 15 mortos e 63 feridos no ataque que destruiu um prédio residencial de oito andares.



Busca por sobreviventes continua



Amin Sherri, deputado da formação islamista, negou que um líder do movimento estivesse presente no local. "Não há nenhum responsável do partido nos dois edifícios impactados" pelo bombardeio, afirmou durante uma visita ao local.



Mortes também em Gaza



Pelo menos seis pessoas foram mortas em novo ataque em Gaza neste sábado. Os ataques também continuaram na Faixa de Gaza neste sábado. Pelo menos seis pessoas foram mortas, metade delas crianças, e duas mulheres, na cidade de Khan Younis, no sul, de acordo com repórteres da Associated Press e funcionários do hospital Nasser.



Após o ataque, repórteres da AP viram pessoas lamentando o que parecia ser o corpo sem vida de um homem, e crianças ensanguentadas foram vistas ajudando umas às outras a se afastarem dos destroços.



O número de mortos nos combates na Faixa de Gaza entre Israel e o grupo terrorista Hamas ultrapassou 44 mil esta semana, de acordo com autoridades de saúde locais.



O Ministério da Saúde de Gaza não faz distinção entre civis e combatentes em sua contagem, mas disse que mais da metade das fatalidades são mulheres e crianças. O exército israelense diz ter matado mais de 17.000 terroristas.



A guerra começou quando militantes liderados pelo Hamas invadiram o sul de Israel em 7 de outubro de 2023, matando cerca de 1.200 pessoas, a maioria civis, e sequestrando outras 250.



Cerca de 100 reféns ainda estão dentro de Gaza, pelo menos um terço dos quais acredita-se que estejam mortos. A maioria dos demais foi libertada durante um cessar-fogo no ano passado.



A ofensiva israelense em Gaza causou grande destruição em grandes áreas do território costeiro, levando muitos a se perguntarem quando ou como ele será reconstruído. Cerca de 90% da população de 2,3 milhões de pessoas foi deslocada, muitas vezes várias vezes, e centenas de milhares estã o vivendo em acampamentos de tendas miseráveis com pouca comida, água ou serviços básicos.

Gritando de terror



Os moradores da capital libanesa acordaram no sábado ao som de três fortes explosões.



Estes bombardeios, que deixaram pelo menos 15 mortos e 63 feridos, segundo o Ministério da Saúde libanês, destruíram um prédio residencial no bairro densamente povoado de Basta. Socorristas continuavam procurando vítimas sob os escombros.



'É a primeira vez que acordo gritando de terror', disse à AFP Salah, morador de Basta e pai de dois filhos, acrescentando que saiu correndo de casa com a família.



'O bombardeio foi tão forte que pensei que o edifício fosse desabar sobre nós', contou Samir, de 60 anos.



Bombas também caíram nos subúrbios ao sul de Beirute, reduto do Hezbollah. O Exército israelense afirmou que seus alvos nesta região foram "centros de comando do Hezbollah e outras infraestruturas terroristas".



Combates em cidade fronteiriça



No leste e no sul do Líbano, pelo menos 30 pessoas morreram em bombardeios israelenses, segundo o Ministério da Saúde.



A Agência Nacional de Notícias libanesa (NNA, na sigla em inglês) reportou que o exército israelense tenta 'tomar o controle' de Al-Jiam, cidade do sul próxima à fronteira, onde trava intensos confrontos com o Hezbollah.



O movimento islamista libanês abriu, em 8 de outubro de 2023, no dia seguinte ao início da guerra em Gaza, uma frente contra Israel em apoio ao Hamas.



Depois de quase um ano de hostilidades transfronteiriças, Israel lançou em 23 de setembro uma campanha de bombardeios contra redutos do Hezbollah e uma semana depois iniciou operações terrestres no sul do Líbano.



O objetivo da campanha israelense é afastar o Hezbollah das áreas fronteiriças e permitir o retorno dos 60.000 deslocados do norte de Israel devido às trocas de tiros com o Hezbollah, que também provocaram a fuga de dezenas de milhares de habitantes do sul do Líbano.



Mais de 3.650 pessoas morreram no Líbano em mais de um ano, a maioria desde setembro, segundo o Ministério da Saúde.



O chefe do Pentágono, Lloyd Austin, declarou neste sábado, em um telefonema com seu colega israelense, Israel Katz, que os Estados Unidos estão comprometidos com uma solução diplomática no Líbano.



O ministro israelense assegurou que seu país 'continuará atuando com determinação' contra o Hezbollah.



Que matem todos nós

Austin também instou Israel a melhorar as 'terríveis' condições na Faixa de Gaza, onde a Defesa Civil reportou que os bombardeios israelenses deixaram 19 mortos.



'A nossa vida não passa de miséria. Deixem que matem todos nós para acabar com este sofrimento', exclamou Umm Mohamad Abu Sabla, irmã de uma das vítimas em Khan Yunis.



O território palestino, governado pelo Hamas desde 2007, mergulhou em uma grave crise humanitária desde o início da guerra.



Na incursão de 7 de outubro de 2023, milicianos islamistas mataram 1.206 pessoas, a maioria civis, e sequestraram 251, segundo um balanço da AFP baseado em números oficiais israelenses, que incluem os óbitos de alguns reféns levados pelo Hamas.



Dos 251 sequestrados, 97 permanecem cativos em Gaza, mas o Exército israelense estima que 34 tenham morrido.



A ofensiva de retaliação de Israel custou a vida a pelo menos 44.176 pessoas em Gaza, segundo dados do Ministério da Saúde, considerados confiáveis pela ONU.



O braço armado do Hamas anunciou, neste sábado, que uma refém morreu em uma zona de combates no norte do território palestino. O exército israelense informou que está verificando a informação.



Os ministros das Relações Exteriores do G7 discutirão na segunda e na terça-feira as ordens de prisão emitidas na quinta-feira pelo Tribunal Penal Internacional (TPI) contra o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, seu ex-ministro da Defesa, Yoav Gallant, e o chefe do braço armado do Hamas, Mohammed Deif.



Os três são acusados de crimes de guerra e crimes contra a humanidade no conflito.