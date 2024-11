Simon English, de 55 anos, teve de passar por uma cirurgia de emergência para sobreviver - Reprodução de vídeo

Simon English, de 55 anos, teve de passar por uma cirurgia de emergência para sobreviverReprodução de vídeo

Publicado 23/11/2024 15:50

O que poderia ser apenas um resfriado comum para o inglês Simon English, 55 anos, se transformou em um pesadelo quase mortal. Com febre, tosse e dores no corpo, ele foi ao hospital e teve de passar por um cirurgia de emergência por causa de um inseto carnívoro que havia se depositado nas suas nádegas.

Simon presumiu inicialmente que havia contraído o vírus de sua mulher, Kay, 55, que trabalha como assistente de ensino infantil. No entanto, com o passar das horas, seus sintomas pioraram. No hospital, os médicos diagnosticaram Simon com fasceíte necrosante, uma infecção bacteriana que faz com que partes do tecido mole do corpo sejam devoradas. Simon ficou na UTI por três meses e só agora, após dois enxertos de pele na nádega esquerda e uma cirurgia, ele está lentamente voltando ao normal.

"É bem assustador quando você pensa sobre esse inseto, sério — agora pareço que um tubarão deu uma mordida na minha bunda. Acabei parecendo ter uns 70 anos, depois de ficar deitado na cama por semanas. Minha enfermeira me disse que se eu tivesse esperado mais tempo antes de ir para o hospital, eu não estaria aqui agora. Cheguei tão perto de morrer", disse Simon.

Simon passou dois meses no hospital para que o ferimento cicatrizasse. Devido à gravidade da infecção, ele passou por uma colostomia de emergência para ajudar no processo de cicatrização. De acordo com os médicos, um a cada cinco pacientes desta doença não resiste e morre.