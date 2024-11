Presidente Ferdinand Marcos Jr. - Reprodução/redes sociais

Publicado 23/11/2024 12:50

A vice-presidente das Filipinas, Sara Duterte, disse neste sábado, 23, que contratou um assassino para matar o presidente, sua esposa e o presidente da Câmara dos Representantes se ela própria for morta, em uma ameaça pública ousada que ela alertou que não era uma piada. "Eu dei minha ordem: 'Se eu morrer, não pare até matá-los.'E ele disse, 'sim'", disse a vice-presidente.

O secretário executivo Lucas Bersamin encaminhou a "ameaça ativa" contra o presidente Ferdinand Marcos Jr. para uma força de guardas presidenciais de elite "para ação adequada imediata". Não ficou claro quais ações seriam tomadas contra a vice-presidente.

O Comando de Segurança Presidencial das Filipinas imediatamente reforçou a segurança de Marcos e disse que considerava a ameaça da vice-presidente, que foi "feita tão descaradamente em público", uma questão de segurança nacional.

A força de segurança disse que estava "coordenando com agências de segurança pública para detectar, dissuadir e defender contra toda e qualquer ameaça ao presidente e à primeira família".

Marcos concorreu com Duterte como sua companheira de chapa vice-presidencial nas eleições de maio de 2022 e ambos venceram com vitórias esmagadoras em um chamado de campanha de unidade nacional.

Os dois líderes e seus partidos, no entanto, rapidamente tiveram uma amarga desavença sobre diferenças importantes, incluindo suas abordagens às ações agressivas da China no disputado Mar da China Meridional. Duterte renunciou ao Gabinete Marcos em junho como secretária de Educação e chefe de um órgão anti-insurgência

Assim como seu pai igualmente franco, o ex-presidente Rodrigo Duterte, a vice-presidente se tornou uma crítica vocal de Marcos, sua esposa Liza Araneta-Marcos e o presidente da Câmara Martin Romualdez, aliado e primo do presidente, acusando-os de corrupção, incompetência e perseguição política à família Duterte e seus apoiadores próximos.

Em meio às divisões políticas, o chefe militar, general Romeo Brawner, emitiu uma declaração com a garantia de que as Forças Armadas das Filipinas, com 160 mil membros, permaneceriam apartidárias "com o máximo respeito por nossas instituições democráticas e autoridade civil".