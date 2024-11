Analista afirma que venda do Chrome 'seria um grande golpe para o Google' - Josh Edelson/AFP

Publicado 23/11/2024 17:19

O governo dos EUA exige que o Google venda seu navegador, Chrome, para limitar o monopólio da empresa nesse mercado, uma medida que abalaria o gigante da tecnologia.



Na última quarta-feira (20), o Departamento de Justiça apresentou essa recomendação antitruste ao juiz federal de Washington, Amit Mehta, que deve se pronunciar após a condenação do Google por práticas anticompetitivas nas pesquisas na Internet.



Qual seria o impacto para o Google?



“Isso seria um grande golpe para o Google”, disse o analista Dan Ives, da Wedbush Securities.



O Google oferece pesquisa gratuita e gera receita com recursos de segmentação de anúncios e comércio online.



“Seria uma mudança drástica no modelo de negócios da empresa”, disse Beth Egan, professora de publicidade da Universidade de Syracuse.



A venda do Chrome deixaria o Google sem uma fonte importante da qual “eles obtêm muitas informações que podem ser usadas para treinar seus algoritmos” e promover outros serviços, como o Maps, disse Egan.



Lançado em 2008, o Chrome detém cerca de 70% do mercado de pesquisa online, desbancando seus concorrentes, Edge e Safari, desenvolvidos pela Microsoft e pela Apple, respectivamente.



Mas os especialistas acreditam que o Google encontraria uma maneira de se recuperar se fosse forçado a vender o Chrome. “Não acho que perder o mecanismo de busca vá matar o Google como empresa”, disse Egan.



Por exemplo, a Apple implementou no Safari uma limitação drástica de “cookies”, os marcadores que permitem que as empresas rastreiem a navegação dos usuários.



“Os anunciantes disseram: 'Estamos em um impasse, mas vamos resolver isso'”, disse Egan. “E o Google fará o mesmo.



Quanto vale o Chrome?



Um analista da Bloomberg estima que o Chrome, usado por mais de 3 bilhões de pessoas em todo o mundo, poderia ser vendido por pelo menos US$ 15 bilhões (87 bilhões de reais, na cotação atual).



No entanto, a falta de precedentes torna difícil prever o valor do Chrome no mercado.



Em 2016, um grupo de investidores chineses comprou o mecanismo de buscas norueguês Opera Software ASA, que na época tinha apenas 350 milhões de usuários, por US$ 600 milhões (cerca de R$ 1,95 bilhão, em valor da época).



Quem poderia comprá-lo?



“Os possíveis compradores do Chrome realmente não são muitos”, disse a analista sênior Evelyn Mitchell-Wolf, da Emarketer, que acredita que ‘qualquer empresa que tenha dinheiro suficiente para comprar o Chrome já está sob o escrutínio das autoridades antitruste’.



A analista considerou, no entanto, que o governo dos EUA poderia autorizar a venda a um grupo norte-americano para “priorizar a inovação em IA (inteligência artificial) e posicionar os EUA globalmente” nessa tecnologia.



Isso beneficiaria outros navegadores?



Analistas concordam que as pessoas continuarão a usar o Chrome independentemente de quem seja proprietário, desde que sua qualidade não diminua.



“Isso significa que o Chrome manterá seus recursos mais populares e continuará a inovar”, disse Mitchell-Wolf.



“Os comportamentos de busca são uma função da conveniência em primeiro lugar, e da confiança e da experiência em segundo”, acrescentou.



O Departamento de Justiça argumenta que as pessoas usam o Chrome porque ele é o navegador padrão em seus dispositivos e que, se tivessem outras opções, elas as usariam, mas analistas consideram isso “improvável”.



Fator Trump



Muitos duvidam que o juiz Mehta seguirá todas as recomendações do Departamento de Justiça.



O analista Angelo Zino, da empresa CFRA, chamou as medidas sugeridas de “extremas e improváveis de serem impostas pelo tribunal”.



O novo governo Trump também “continua sendo um fator imprevisível”, independentemente de as autoridades judiciais assumirem o caso.



Em outubro, Trump disse que se opunha ao desmantelamento do Google, acreditando que tal decisão seria contrária aos interesses dos EUA em nível internacional.



“A China tem medo do Google” e a decisão pode prejudicar a empresa, disse Trump.



No entanto, o presidente eleito dos Estados Unidos também acusou o Google de ser injusto com o conteúdo conservador.