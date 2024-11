Autor de disparos é abatido por autoridades perto da embaixada israelense em Amã - Rabih Daher/AFP

Autor de disparos é abatido por autoridades perto da embaixada israelense em AmãRabih Daher/AFP

Publicado 24/11/2024 13:02

Um homem foi morto na madrugada deste domingo (24), em Amã, após abrir fogo e ferir três pessoas das forças de segurança no bairro da capital jordaniana que abriga a embaixada de Israel, anunciaram as autoridades jordanianas.

O porta-voz do governo, Mohamed Momani, citado pela agência nacional Petra, condenou "um ataque terrorista contra as forças" jordanianas e apresentou o autor dos disparos como uma pessoa "fora da lei, com um passado criminoso", vinculado às drogas.



Uma investigação está em curso sobre os incidentes, acrescentou o porta-voz, sem informar a nacionalidade do atirador.



Horas antes, a direção da segurança pública tinha informado que "uma pessoa havia aberto fogo contra uma patrulha que operava na região de Rabieh, na capital", segundo a agência Petra.



O veículo assinalou que um homem abriu fogo contra uma patrulha e depois foi cercado pelas forças de segurança.



O homem "começou a atirar nas forças de segurança, que em resposta aplicaram as regras de atuação, que resultaram na morte do atacante", disse a agência.



No bairro de Rabieh costumam ocorrer manifestações contra a embaixada israelense, especialmente após o início da guerra na Faixa de Gaza, em outubro de 2023, entre o grupo islamista palestino Hamas e o exército de Israel.



Em 1994, a Jordânia, onde quase metade da população é de origem palestina, se tornou o segundo país árabe, depois do Egito, a assinar um tratado de paz com Israel e estabelecer relações diplomáticas com o