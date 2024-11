Secretário-geral da ONU, António Guterres - AFP

Publicado 24/11/2024 07:49 | Atualizado 24/11/2024 07:50

O secretário-geral da ONU, António Guterres, expressou sua preocupação a propósito do acordo de financiamento para o clima, alcançado neste sábado, 23, na COP29, em Baku, no Azerbaijão, e instou os países a considerá-lo uma "base" sobre a qual construir.

"Esperava um resultado mais ambicioso - tanto no financiamento quanto na mitigação - para fazer frente ao grande desafio que enfrentamos", declarou Guterres em nota, ao mesmo tempo em que chamou "os governos para que vejam este acordo como uma base... E construam sobre ela".

Após duas semanas de negociações exaustivas, o acordo final compromete os países desenvolvidos com o pagamento de pelo menos 300 bilhões de dólares (1,7 trilhão de reais) ao ano até 2035 para ajudar os países menos desenvolvidos a tornar suas economias mais sustentáveis e se prepararem para desastres climáticos.

Este montante supera os 100 bilhões de dólares (R$ 581 bilhões, na cotação atual) anuais que os países ricos provêm em um compromisso prestes a expirar e também os 250 bilhões de dólares (R$ 1,45 trilhão) ao ano, propostos na sexta-feira em um rascunho do acordo. O acordo "deve ser cumprido por completo e a tempo", acrescentou Guterres.

"Os compromissos devem se tornar efetivos rapidamente. Todos os países devem se unir para garantir que se cumpra o objetivo máximo desta nova meta", emendou.

Guterres também instou os países a desenvolverem novos planos de ação climática para toda a economia "muito antes da COP30, como se prometeu".

"O fim da era dos combustíveis fósseis é um inevitável econômico. Os novos planos nacionais devem acelerar a mudança e ajudar a garantir que se realize com justiça", disse, encerrando com uma mensagem aos ativistas para que pressionem mais para que "continue assim". "As Nações Unidas estão com vocês. Nossa luta continua e nunca fraquejaremos", prosseguiu.