O barco transportava '31 turistas de diferentes nacionalidades e 14 tripulantes'Reprodução / Divulgação

Publicado 25/11/2024 11:44

Dezessete pessoas, incluindo vários estrangeiros, estão sendo procuradas e outras 28 foram resgatadas depois que um barco turístico afundou no Mar Vermelho nesta segunda-feira (25), informaram as autoridades egípcias.

O barco, que transportava "31 turistas de diferentes nacionalidades e 14 tripulantes", enviou sinais de socorro às 05h30 (00h30 de Brasília), de acordo com um comunicado da governadoria do Mar Vermelho (a principal divisão administrativa).

O "Sea Story", um barco especializado em atividades de mergulho, zarpou no domingo do porto de Ghalib, no sudeste do Egito, para uma expedição de vários dias e deveria chegar na sexta-feira a Hurghada, 200 quilômetros mais ao norte.

De acordo com o governador regional Amr Hanafi, alguns sobreviventes foram resgatados graças a uma operação aérea e outros foram evacuados a bordo de um navio militar.

"A busca continua ativamente em cooperação com a Marinha e as forças armadas", disse ele em um comunicado.

O Mar Vermelho, um dos principais destinos turísticos do Egito, atrai milhões de visitantes todos os anos.

O setor de turismo, crucial para esse país de 105 milhões de habitantes em meio a uma crise econômica, emprega cerca de dois milhões de pessoas e contribui com mais de 10% do Produto Interno Bruto.