Gavin Newsom afirma que a Califórnia não estava "dando marcha atrás" em relação ao transporte poluente - AP

Publicado 25/11/2024 19:53

O estado da Califórnia reativará seus próprios programas de subsídio para veículos elétricos caso o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, elimine os atuais incentivos fiscais federais, prometeu, nesta segunda-feira (25), o governador Gavin Newsom.



Trump tem insistido que eliminará o que chamou de "mandato dos veículos elétricos", um reembolso federal de 7.500 dólares para compradores desses automóveis.



Newsom, governador de um estado fortemente democrata e que tem se posicionado como líder da resistência política a Trump, disse nesta segunda-feira que a Califórnia não estava "dando marcha atrás" em relação ao transporte poluente.



"Interviremos se a administração Trump eliminar o crédito fiscal federal, o que reforçaria nosso compromisso com o ar limpo e com os empregos verdes na Califórnia", advertiu Newsom.



"Faremos com que seja mais acessível para as pessoas dirigirem veículos que não poluam", acrescentou.



A Califórnia lidera a adoção de veículos elétricos nos Estados Unidos e é o maior mercado do país, com um terço de participação nas vendas nacionais.

De acordo com dados estaduais, mais de dois milhões de veículos dessa categoria, entre totalmente elétricos e híbridos plug-in, foram vendidos na Califórnia.



Trump tem se mostrado hostil em relação aos veículos elétricos e os vinculou ao que chama de "fraude" sobre as mudanças climáticas. Em vez disso, o presidente eleito defende que os Estados Unidos ganhem força com a expansão da extração de petróleo e gás.



Para muitos na Califórnia, essas promessas condenariam um estado que constantemente sofre os efeitos concretos das mudanças climáticas, como enormes incêndios florestais, secas e poderosas tempestades.



Newsom tem se posicionado como uma fortaleza contra os temidos excessos da nova administração Trump em relação ao clima e à migração, e prometeu ser um freio para o poder de Trump.



O poder comercial da Califórnia, com um mercado de 40 milhões de pessoas, fez com que os grandes fabricantes de veículos de Detroit adotassem voluntariamente normas mais rígidas sobre emissões e eficiência para os modelos que vendem em todo o país.

Essa capacidade de estabelecer padrões irrita republicanos como Trump, que se opõe à ideia de que os estados possam adotar suas próprias regras sobre o tema.