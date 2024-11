Orca Keto morreu aos 29 anos - Divulgação/Loro Parque

Publicado 26/11/2024 10:36 | Atualizado 26/11/2024 11:14

A orca Keto, de 29 anos, morreu após anos sendo obrigada a praticar incesto no Loro Parque, em Tenerife, na Espanha.

A baleia macho nasceu em 1995 no SeaWorld, em Orlando, nos Estados Unidos. Em 2006, aos 11 anos, ela foi transferida para o Loro Parque. O animal já havia sido notícia em 2009, quando na véspera de Natal daquele ano atacou fatalmente o treinador Alexis Martinez.

Segundo o jornal britânico "The Sun", no local Keto foi obrigado a procriar com sua sobrinha Kohana, com que teve vários filhotes. No entanto, somente um está vivo hoje.

De acordo com o veículo, especialistas dão conta de que a convivência com Kohana e a obrigação de procriar causou danos físicos e mentais no mamífero, resultando na morte dele na última sexta-feira (22). A expectativa de vida da espécie varia de 50 a 80 anos.

Segundo o Loro Parque, "Nos últimos dias, Keto mostrou sinais de desconforto. Nossa equipe veterinária e especialistas internacionais tomaram todas as medidas possíveis para ajudar. Infelizmente, apesar dos esforços intensivos e esgotamento de todos os recursos disponíveis, esse resultado trágico não pôde ser evitado".

"Conduziremos um exame patológico completo em colaboração com especialistas da Universidade de Las Palmas de Gran Canaria para determinar a causa de sua morte", disse o parque em um comunicado.