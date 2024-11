Milena Shevelyova, de 17 anos, tentava alimentar os animais quando foi atacada e devorada - Reprodução

Milena Shevelyova, de 17 anos, tentava alimentar os animais quando foi atacada e devoradaReprodução

Publicado 26/11/2024 15:51

A estudante Milena Shevelyova, 17 anos, foi tragicamente atacada até a morte por porcos depois de ficar sozinha em casa, cuidando da pequena propriedade da família na na região de Krasnoyarsk, na Rússia.



A jovem foi ao chiqueiro para alimentar os animais quando seus pais estavam na cidade. Ela foi derrubada por uma grande porca agressiva. Ela caiu e perdeu a consciência devido ao impacto. Após o ataque inicial, todos os outros animais no chiqueiro atacaram e devoraram Milena.

"Todos os outros porcos a atacaram. Os animais rasgaram a artéria femoral e a morderam. Milena morreu devido à perda de sangue", afirmou a polícia local.



Milena tinha vários ferimentos na cabeça e no corpo por causa de mordidas. A promotoria de Justiça do distrito de Uzhursky, em Krasnoyarsk, vai investigar o caso. "As condições que contribuíram para a tragédia estão sendo estabelecidas. Se houver fundamentos, todas as medidas processuais necessárias serão tomadas", informou um dos promotores do caso.



Um processo criminal por morte por negligência foi aberto.

O namorado da vítima, Vladimir Bedny, 18, postou uma mensagem nas redes sociais: "Você permanecerá para sempre em meu coração. Perdoe-me por tudo, minha menina mais amada."