Leah Seneng, de 60 anos, morreu de raiva após ser mordida por morcegoReprodução / Facebook

Publicado 29/11/2024 11:24

Uma professora de arte da Califórnia, nos Estados Unidos, morreu de raiva após ser mordida por um morcego dentro da sala de aula. Segundo informações da estação de TV ABC30, ela estava tentando ajudar o animal.



Leah Seneng, de 60 anos, morreu na sexta-feira passada, 22. "A mulher tentou salvar um morcego que encontrou deitado em sua sala de aula na Bryant Middle School, em Dos Palos, em meados de outubro", disse sua amiga Laura Splotch.



"Não sei se ela pensou que estava morto. Ela estava tentando pegá-lo para levá-lo para fora. Ela não queria prejudicá-lo. Mas foi nesse momento que, acredito, ele acordou ou reagiu à luz", disse Splotch à ABC30.



De acordo com o relatório das autoridades de saúde, Seneng adoeceu um mês depois da mordida e foi levada ao hospital por sua filha. No entanto, ela morreu, após ter sido colocada em coma induzido pelos médicos.



Splotch, amiga da vítima, organizou um site de arrecadação US$ 1.500 (cerca de R$ 9.000) para as despesas do funeral de Seneng.



A raiva é uma doença viral fatal que afeta mamíferos, mas que pode ser prevenida com as devidas precauções. De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, ela causa menos de 10 mortes por ano nos EUA.