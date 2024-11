As esculturas estão à venda por cerca de R$ 168 mil - Reprodução / Instagram

As esculturas estão à venda por cerca de R$ 168 milReprodução / Instagram

Publicado 29/11/2024 13:31 | Atualizado 29/11/2024 13:32

Um casal foi flagrado na segunda-feira (25) fazendo sexo em cima de uma enorme escultura de elefante em uma praia da cidade de Miami, nos Estados Unidos. A instalação, parte da Art Basel, uma renomada feira de arte, exibe um rebanho de elefantes indianos em tamanho real.

Segundo informações do site Page Six, um segurança da exposição ouviu barulhos "estranhos" e foi investigar o ocorrido. Foi quando ele encontrou o casal em cima de um dos grandes elefantes da exposição. O segurança preferiu não prendê-los apenas pediu que a dupla se retirasse do local.

O rebanho em exibição na feira é composto por famílias de elefantes indianos, incluindo bebês, adolescentes e adultos em tamanho real.

Ainda de acordo com informações da Page Six, outro incidente envolvendo a exposição ocorreu quando um rapper, não identificado, foi flagrado tentando filmar um videoclipe em meio as instalações. Ele também foi expulso e, desde então, a instalação passou a contar com segurança extra para evitar novas invasões.

As estátuas são feitas a partir de uma erva daninha invasora reaproveitada chamada Lantana camara por uma comunidade de 200 artesãos chamada "The Real Elephant Collective", que vive na Reserva da Biosfera Nilgiri, no sul da Índia.

As esculturas estão à venda por cerca de US$ 28 mil (cerca de R$ 168 mil). O valor será revertido para ajudar artistas e diversas ONGs. A exibição da Art Basel ocorrerá entre os dias 6 e 8 de dezembro.