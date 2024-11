Passageiros registraram uma das colisões entre os aviões na pista do Aeroporto de Boston - Reprodução / X

Passageiros registraram uma das colisões entre os aviões na pista do Aeroporto de BostonReprodução / X

Publicado 29/11/2024 14:54 | Atualizado 29/11/2024 14:57

Quatro aviões colidiram na pista do Aeroporto de Boston, nos Estados Unidos, e deram sustos nos passageiros. Segundo autoridades, as batidas aconteceram em momentos diferentes desta quinta-feira (28). Registros mostram os momentos dos impactos, que deixaram as asas dos jatos fortemente danificadas.

No primeiro acidente, um jato da American Airlines que havia chegado do aeroporto de Londres estava indo em direção ao portão de embarque, mas atingiu a asa de um avião da Frontier Airlines estacionado, segundo a emissora "WCVB". "Foi terrível. Foi muito assustador. De repente, 'thump'. Parecia que algo caiu de baixo", afirmou Evelyn Pipione, que estava dentro da aeronave parada.

American Airlines 777 and Frontier Airlines A321 collide on the ground at Logan International Airport in Boston. pic.twitter.com/tzOMkv0GSY — MP (@Mp220Mp) November 27, 2024

Passageiros e tripulantes foram retirados de ambos os jatos para que eles pudessem passar por avaliações dos danos. Ninguém ficou ferido.

Horas depois, um avião que estava sendo rebocado colidiu com uma aeronave da Cape Air que havia acabado de pousar na pista e estava aguardando a abertura de um portão. O veículo que sofreu o choque estava com dois pilotos e três passageiros. Os tripulantes foram levados ao hospital por precaução, mas nenhuma lesão foi relatada.

As informações foram publicadas pelo jornal "The New York Post". As diferentes companhias aéreas envolvidas nos acidentes estão investigando as duas colisões.