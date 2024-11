Jihadistas lançaram ofensiva relâmpago contra forças do regime de Bashar al Assad, apoiado por Irã e Rússia - Reprodução / Omar Haj Kadour / AFP

Jihadistas lançaram ofensiva relâmpago contra forças do regime de Bashar al Assad, apoiado por Irã e RússiaReprodução / Omar Haj Kadour / AFP

Publicado 29/11/2024 17:54

O Exército russo está bombardeando as forças "extremistas" da Síria que lançaram uma ofensiva relâmpago contra a cidade de Aleppo, informaram as agências de informação estatais russas nesta sexta-feira (29).

"A Força Aérea russa está efetuando bombardeios [...] contra materiais e efetivos de grupos armados ilegais, contra postos de controle e contra arsenais e posições de artilharia", indicou o Exército, citado pelas agências.

Forças jihadistas e de milícias aliadas entraram nesta sexta-feira em Aleppo, a segunda maior cidade da Síria, após uma ofensiva relâmpago contra as forças do regime de Bashar al Assad, apoiado por Irã e Rússia.

A ofensiva provocou os combates mais violentos desde 2020 no noroeste do país, com um balanço provisório de 277 mortos, indicou o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH), uma ONG radicada no Reino Unido mas com uma ampla rede de contatos no terreno.