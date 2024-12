Universitários desenvolveram projetos de pesquisa com impacto social - Cieds/Divulgação

Publicado 01/12/2024 05:00

Projetos de estudantes cariocas serão apresentados neste mês no Porto Maravalley, na Zona Portuária do Rio, onde estão concentrados investidores, empresas e startups. A mostra é resultado do programa Jovens Cientistas Cariocas, iniciativa da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, em parceria com o Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável (Cieds).

Entre os temas dos projetos desenvolvidos pelos jovens cientistas, estão “Calçadas acessíveis: avançando rumo à mobilidade universal e inclusiva”, “Vivência também é ciência: a gamificação como ferramenta para letramento afrocultural” e “Do lixo ao luxo: revolucionar, transformar e inovar”.

"Esta ação motiva jovens estudantes de graduação do Rio de Janeiro a seguirem seus estudos e aproxima as universidades da sociedade. Além de fomentar a disseminação e a popularização da ciência, o Programa Jovens Cientistas Cariocas contribui para a cidadania, engajando os participantes na solução de problemas de suas comunidades", explica Thereza Paiva, secretária municipal de Ciência e Tecnologia.

Ao longo de seis meses, cem estudantes universitários de instituições públicas e privadas, incluindo alunos das Naves do Conhecimento — todos moradores da cidade do Rio de Janeiro —, participaram da formação teórica e prática, para desenvolver seus pré-projetos e torná-los soluções reais de impacto social. O objetivo foi fomentar o desenvolvimento de projetos de pesquisa que tenham aplicabilidade efetiva de transformação nos territórios adjacentes às Naves do Conhecimento espalhadas pela cidade do Rio. O evento será gratuito, aberto ao público.

Fotos crédito: Divulgação CIEDS

Legenda: Alunos das Naves participantes do JCC durante etapasdoprojeto.