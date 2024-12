Richard Lombardi, de 65 anos, matou Frank Griswold por ficar muito perto da sua comida - Reprodução / Emissora de TV WCVB

Publicado 01/12/2024 11:31

Um homem de 65 anos é acusado de matar seu colega de quarto, de 80, durante os preparativos de Ação de Graças, na quarta-feira (27), no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Segundo informações do jornal "Daily Mail", o acusado teria empurrado o colega após ele ter se aproximado de mais da sua comida.

Richard Lombardi, de 65, afirmou à polícia que Frank Griswold costumava "espirrar muito" e, por isso, o pediu para ficar longe de sua refeição enquanto a preparava. Após empurrar o homem, ele ligou para o 911. Porém, quando as autoridades chegaram, Griswold foi encontrado inconsciente em uma poça cheia de sangue, depois de bater a cabeça no chão.

Lombardi ainda acrescentou que desenhou uma barreira física usando sal e pimenta, mas, quando seu colega cruzou a "fronteira", perdeu a paciência e o agarrou pelo colarinho.

De acordo com o promotor do caso, Joseph Presley, o réu supôs que os pés do Griswold "se enroscaram", fazendo com que ele caísse e batesse a cabeça no chão.

Os dois homens eram amigos havia mais de 30 anos e moravam juntos desde 2001. O advogado de Lombardi afirmou que seu cliente ficou "devastado" ao saber da morte de seu amigo, sendo informado sobre o falecimento apenas na manhã de quinta-feira (28).

Lombardi foi acusado pelo Gabinete do Procurador Distrital do Condado de Plymouth de homicídio involuntário e agressão a uma pessoa com mais de 60 anos, causando ferimentos graves. Ele alegou ser inocente e deve retornar ao tribunal em 4 de dezembro.