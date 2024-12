Haviam aproximadamente 25 pessoas na casa quando ocorreu o incêndio - Reprodução / Corpo de Bombeiros Voluntários de Weston

Haviam aproximadamente 25 pessoas na casa quando ocorreu o incêndioReprodução / Corpo de Bombeiros Voluntários de Weston

Publicado 01/12/2024 15:34

Uma mansão avaliada em R$ 18 milhões pegou fogo, nesta quinta-feira (28), no estado de Connecticut, nos Estados Unidos, após os moradores tentarem fritar um peru dentro da garagem. A residência, com cerca de 3 mil metros quadrados, hospedava aproximadamente 25 pessoas reunidas para o feriado de Ação de Graças no momento do incêndio. De acordo com as autoridades, ninguém se feriu.

Os bombeiros foram acionados por um alarme automático antes de várias ligações para o 911. De acordo com o chefe do Corpo de Bombeiros Voluntários de Weston, John Pokorny, ao chegarem no local "toda a garagem da casa estava pegando fogo, assim como um terço da residência". Inicialmente, os militares não conseguiram se aproximar da casa devido ao forte calor.

Os socorristas usaram diversos equipamentos para combater o fogo. No entanto, uma mangueira de abastecimento foi danificada quando um carro passou por cima dela, interrompendo o fluxo de água por alguns minutos.

Os bombeiros levaram 16 horas para apagar as chamas, com o auxílio de vários departamentos que foram chamados ao longo da quinta-feira.

A propriedade, construída em 1998, possuía 11 quartos e 9 banheiros. A casa de luxo foi deixada em ruínas, restando apenas algumas estruturas de pé, como o deck externo.