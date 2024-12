Connor Kasin morreu aos 17 anos durante uma partida de hóquei beneficente - Reprodução / Instagram

Connor Kasin morreu aos 17 anos durante uma partida de hóquei beneficenteReprodução / Instagram

Publicado 02/12/2024 11:39

Um adolescente de 17 anos morreu na noite de sábado (30) após perder a consciência no gelo durante um jogo de hóquei beneficente em Long Island, no estado de Nova York, nos Estados Unidos. Segundo o jornal News12, o jovem desmaiou durante o intervalo da partida no Centro de Patinação no Gelo da Cidade de Oster Bay.

Connor Kasin, aluno do último ano da Massapequa High School, estava participando de uma partida de hóquei em homenagem a Sabrina Navaretta, uma graduada da Syosset que morreu em um acidente de carro no ano passado.



De acordo com o Departamento de Polícia do Condado de Nassau, vários pessoas entraram no gelo para tentar fazer uma reanimação cardiopulmonar (RCP) no jovem até a chegada dos socorristas. A causa da morte ainda é desconhecida.



A Massapequa High School anunciou a morte de Kasin por meio de uma carta aos alunos e famílias no fim de semana. "É de partir o coração informar que Connor não sobreviveu. Sua morte é devastadora para a comunidade de Massapequa, e oferecemos nossas mais profundas condolências à família e amigos de Connor", dizia a carta.



A partida foi realizado por uma fundação em nome de Navaretta, com objetivo de arrecadar dinheiro para bolsas de estudo e oferecer apoio a pais em luto que perderam filhos. Os pais de Sabrina, John e Mara, divulgaram um comunicado sobre a trágica morte de Kasin e ofereceram suas condolências à família do jovem.



"Gostaríamos que a família Kasin conhecesse nosso compromisso com você. Connor estava lá para jogar por Sabrina e nossa família está aqui para você. Por favor, reserve um tempo para lamentar e ser gentil consigo mesmo, pois as ondas de tristeza podem derrubá-lo. John e eu estamos aqui para ajudá-lo quando estiver pronto.", disseram os pais de Navaretta.



O treinador do time de Kasin, Jeff Tempone, lamentou profundamente a morte do jogador. "Ele era o sonho de um treinador. Ele adorava o jogo. Agora falta alguém. Está faltando alguém muito especial", afirmou Tempone à emissora CBS News.



"O acidente foi devastador. É um jovem de 17 anos que tinha toda a sua vida pela frente. Ele era um ótimo garoto, sempre incentivando seus companheiros de equipe no banco", acrescentou o treinador.