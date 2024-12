Primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu - AFP

Publicado 02/12/2024 14:43 | Atualizado 02/12/2024 15:00

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, acusou, nesta segunda-feira (2), o movimento libanês Hezbollah de uma "violação grave" do cessar-fogo, após o grupo atacar uma posição militar em uma área disputada na fronteira entre o Líbano e as Colinas de Golã.

"Os disparos do Hezbollah contra Har Dov constituem uma grave violação do cessar-fogo, e Israel responderá com firmeza. Estamos determinados a manter o cessar-fogo e a reagir a qualquer violação por parte do Hezbollah, seja leve ou grave", declarou Netanyahu em um comunicado.



Ele usou no texto o nome hebraico para uma região conhecida internacionalmente como Fazendas de Shebaa, localizada na fronteira entre o Líbano e o planalto sírio das Colinas de Golã, anexada por Israel.

Promessa de resposta

O ministro israelense da Defesa, Israel Katz, prometeu, nesta segunda-feira, dar uma "resposta contundente" aos disparos do movimento libanês Hezbollah, que reivindicou seu primeiro ataque contra uma posição militar israelense desde o início da trégua, em 27 de novembro.



"Prometemos agir contra qualquer violação do cessar-fogo, é exatamente o que faremos", declarou o ministro. Haverá uma "resposta contundente" aos disparos do Hezbollah "contra um posto [do exército israelense] no monte Dov", escreveu na rede X, em alusão a uma área em disputa na fronteira entre Israel e Líbano.

Acusação do Líbano

Em um comunicado, Berri fez um apelo ao comitê encarregado de supervisionar a trégua, integrado por Estados Unidos e França, para que "comece urgentemente sua ação e obrigue Israel a pôr fim às suas violações e a se retirar" do território libanês.

