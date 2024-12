Cratera tem cerca de 12 metros de profundidade - Reprodução / X

Publicado 03/12/2024 11:03 | Atualizado 03/12/2024 11:03

Uma cratera se abriu na rua de um conjunto habitacional em Merthyr Tydfil, no País de Gales, e assustou moradores, que precisaram ser evacuados de mais de 30 casas. O buraco, que foi isolado pelas autoridades, tem aproximadamente 12 metros de profundidade e segue crescendo.

O líder do conselho comunitário, Brent Carter, afirmou, nesta segunda-feira (2), que "mais rachaduras estão surgindo na estrada, nas paredes e nos jardins". Ele também indicou que o colapso de um bueiro da região e as fortes chuvas que atingiram a cidade recentemente podem ter causado o incidente.

"Alguns moradores ouviram um estrondo alto. Infelizmente, não foi relatado, então não pudemos fazer nada imediatamente, mas parece que foi isso que causou o colapso, quando a terra desceu da montanha e foi levada pelo bueiro", afirmou ao veículo britânico "BBC".

Ainda não há previsão de data para que os habitantes do conjunto possam voltar às suas residências. Todos aqueles que não conseguiram ficar com amigos ou parentes foram colocados em hotéis pelo conselho comunitário. As autoridades galesas atuam no local e realizam as ações necessárias de manutenção.

O morador John Mitchell, de 76 anos, contou à "BBC" sobre como ficou surpreso ao chegar na rua da sua casa e encontrá-la bloqueada. Segundo ele, "o buraco foi piorando gradualmente à medida que se abria". "Eu não conseguia ver o fundo, mas era uma boa profundidade, era realmente bem fundo", explicou.