A garota pegou garrafas de vidro e lançou no chãoReprodução / Redes Sociais

Publicado 03/12/2024 11:57

Um vídeo mostrando uma garotinha destruindo prateleiras de produtos em uma loja do Walmart, nos Estados Unidos, viralizou nas redes sociais nesta semana, gerando inúmeras criticas. Nas imagens, a criança aparece arremessando produtos no chão, quebrando embalagens de alimentos e garrafas de vidro no interior da loja.



Os clientes e funcionários tentaram intervir, mas a menina continuou jogando os itens, aparentemente sem a presença de pais ou responsáveis. A cada tentativa de parar o "ataque", mais pessoas se aglomeravam ao redor da criança, o que parecia intensificar suas ações.

Criança destrói loja do Walmart e viraliza



Créditos: Reprodução/Redes sociais pic.twitter.com/8wKH7cLS4a — Jornal O Dia (@jornalodia) December 3, 2024 Na sequência do vídeo, a menina foi até o estoque de espumante, pegou diversas garrafas de vidro e as jogou no chão, espalhando cacos pelo corredor. Um homem se aproximou dela e pediu para ela parar, mas uma mulher no local interveio, dizendo para "deixar a menina".



O vídeo, que acumulou milhões de visualizações, provocou uma enxurrada de comentários no X, antigo Twitter. Muitos internautas criticaram tanto a atitude da garota quanto a ausência dos pais.

"Os pais hoje em dia são preguiçosos e não querem fazer nada", escreveu uma usuária. Outra comentou: "Seus pais deveriam ser punidos, pois os filhos são reflexo dos seus responsáveis".



Ainda não há informações sobre as consequências do incidente ou se os responsáveis pela menina serão obrigados a arcar com os prejuízos causados á loja.