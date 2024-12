Viatura da Guarda Siochána, a polícia irlandesa - Reprodução / Instagram

Publicado 03/12/2024 13:30 | Atualizado 03/12/2024 13:34

Um homem foi preso suspeito de matar uma menina de 8 anos chamada M. A. K a facadas em sua casa, no condado de Wexford, Irlanda, na manhã desta segunda-feira (2). Ela chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu. A primeira versão das autoridades sobre o caso é que a garota teria tentado intervir em uma briga entre a sua mãe e o detido. As informações são do jornal "Daily Mail".

Os agentes afirmaram que após matar a jovem, o suspeito tentou cometer suicídio e precisou ser encaminhado ao pronto-socorro, mas estava escoltado por policiais e preso em uma delegacia da polícia na região leste da cidade. Já a mulher está internada no Hospital Universitário de Wexford, com ferimentos leves.

As motivações para a briga ainda não estão esclarecidas. Agentes aguardam o homem ficar em condições para ser interrogado. Segundo afirmou uma fonte ao periódico inglês, a polícia está seguindo uma linha definida de investigação em relação ao assunto.

Conhecidos de M. expressaram o luto pela perda. Therese White, diretora do Colégio Nacional New Ross Educate Together, onde ela estudava, lamentou o ocorrido. "Estamos profundamente tristes com esses eventos. Nossa simpatia e pensamentos estão com a família e amigos", disse. Ela explicou que a instituição implementou um plano de gerenciamento de incidentes críticos, com medidas para acolhimento aos alunos.

O vereador John Dwyer, disse que conversou com os familiares da menina. "A comunidade inteira está entorpecida com isso. É uma tragédia absoluta. Eu estava falando com familiares que estão simplesmente devastados, como você pode imaginar", contou.