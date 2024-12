Magnus agora aguarda a chegada de uma fêmea da espécie pinguim-rei para acasalar - Reprodução

Magnus agora aguarda a chegada de uma fêmea da espécie pinguim-rei para acasalarReprodução

Publicado 03/12/2024 17:30

Um zoológico britânico teve que se pronunciar publicamente depois de descobrir que um pinguim-rei de 10 anos, que vive nas instalações desde 2016, 'mudou' de sexo após a realização de um exame.



O Birdland Park and Gardens, na cidade de Bourton-on-the-Water, na Inglaterra, informou que uma pena do pinguim, anteriormente batizado como Maggie, foi enviada para um teste de DNA depois que os tratadores notaram que ela (ou melhor, ele) tentava iniciar o acasalamento com um pinguim macho chamado Frank.

O pinguim, que chegou ao parque em 2016 após ser criado em Odense, na Dinamarca, foi finalmente classificado como macho e renomeado Magnus.



O zoológico informou ainda que Bill, de 30 anos, que recebeu esse nome após ser inicialmente confundida com um macho devido ao seu tamanho, agora é a única pinguim fêmea na colônia de reprodução.



"Descobrir que Magnus é, na verdade, um macho e que seu gênero difere do que acreditávamos inicialmente apresenta outro obstáculo único em nossos esforços para estabelecer um programa de reprodução bem-sucedido aqui no Reino Unido. É fascinante, no entanto, ter confirmado o que suspeitávamos há muito tempo", disse Alistair Keen, o tratador chefe da Birdland, ao jornal 'The Telegraph'.

Autoridades do zoológico disseram que estão tentando obter uma jovem fêmea de pinguim-rei de um zoológico na Alemanha para que Magnus, enfim, possa acasalar.